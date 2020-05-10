Микробиолог назвал возможные сроки спада эпидемии коронавируса в России

Москва, 10 мая. Введение масочного режима в некоторых регионах РФ, а также приближение лета, могут привести к тому, что в июне эпидемия коронавируса пойдет на спад. Таким прогнозом поделился глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

«Сейчас введение масочного режима, перчаточного для пребывания в общественных местах повлияет в положительную сторону. Плюс надвигающийся летний период. Думаю, через месяц мы с вами будем в другой — в лучшем смысле — обстановке», — сказал эксперт в интервью НСН.

При этом Зуев назвал прогнозы «неблагодарным делом» и обозначил несколько условий для снижения темпов распространения коронавируса в России. По словам микробиолога, дальнейшее развитие ситуации зависит от того, насколько строго люди будут выполнять карантинные правила. Как считает ученый, если бы россияне неукоснительно следовали мерам, принимаемым руководством страны, возможно, люди уже могли бы ходить в кино, кафе и рестораны, передает URA.RU.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, когда в России откроются магазины одежды и обуви. Глава отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии ведомства Татьяна Руженцова сообщила, что на первом этапе выхода из режима ограничений заработают торговые точки, площадь которых не превышает 400 квадратных метров, пишет Infox.ru.