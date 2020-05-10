На карантине. Валентина Бирюкова. ФАН-ТВ

В проекте «На карантине» ФАН покажет, чем занимаются актеры, политики и другие медийные личности, пока не могут выйти на улицу.

Участница шоу «Голос» Валентина Бирюкова вместе со своим племянником Львом исполняет песню Булата Окуджавы «До свидания, мальчики». Для сегодняшних гостей шоу «На карантине» тема военного долга особо близка. Ведь отец и дедушка Льва — офицеры. А его прадед и вовсе прошел всю войну сапером и погиб уже в мирное время, спасая людей. Теперь и мальчик занимается спортом. И несмотря на то, что не умеет петь, исполняет патриотическую песню.