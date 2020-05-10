Путин объяснил, в чем заключается национальная идея России

Москва, 10 мая. Президент РФ Владимир Путин считает, что национальная идея России заключается в патриотизме. Глава государства подчеркнул, что патриотизм должен быть направлен на развитие страны.

«Да, в патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть», — сказал президент РФ, отвечая на вопрос о сути национальной идеи России.

Глава государства добавил, что патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед.

«Патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым», — подчеркнул Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам президента РФ, России не обязательно хвататься только за героическое прошлое, важно смотреть «в не менее героическое и успешное будущее».

В День Победы российский лидер принял участие в общероссийской акции «Бессмертный полк», которая в этом году прошла в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Владимир Путин обратился к участникам акции из кабинета в Кремле.

Из-за пандемии коронавируса праздничная программа ко Дню Победы была скорректирована. В частности, в городах России прошли авиационные парады, а традиционные были отменены, также изменился формат проведения «Бессмертного полка».