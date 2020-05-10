Асмус с «беременным животом» разозлила поклонников эпатажной выходкой

Москва, 10 мая. Актриса Кристина Асмус решила удивить поклонников новым смелым образом и показала себя танцующей в боди, шубе и носках с «беременным животом». Однако фанаты оказались разочарованы эпатажем со стороны некогда скромной артистки и раскритиковали ее.

В своем Instagram Асмус опубликовала видео, на котором танцует под известную песню Леонида Агутина «Хоп Хэй Лала Лэй». Таким образом она решила привлечь внимание к выходу нового эпизода сериала с говорящим названием «Безумие».

«Ааааа!!!! 3 серия смелого и жесткого сериала «Беезумие» уже доступна!!» — поделилась она с подписчиками.

Однако вызывающая реклама сериала стоила артистке репутационных потерь.

Фолловеры не обратили должного внимания на сообщение актрисы, зато сконцентрировались на ее образе и эпатажной выходке в целом.

Многие выразили недоумение по поводу выбора одежды звезды для ролика и заявили, что Асмус совершенно потеряла скромность, и это не приносит ей дополнительных симпатий. Некоторых развязное поведение актрисы по-настоящему разозлило.

«А ведь нормальной была. Отписываюсь от этой шизофрении», — masloffff. «Кристина, что то ты гонишь… Раньше было любо смотреть, сейчас как-то вниз спустилась…» — zlatamogilevskay. «А куда делась скромная Асмус? Просто любопытно, с чего вдруг такой эпатаж», — leeloo_____dallas. «Шел 2-й месяц карантина», — vitaly_shabanov. «Куда катятся люди?» — farkhad9149. «Одурела баба», — bve24122015. «Ненормальная!» — patimat3837. «С ума сходите от самоизоляции», — daudov_74. «Это результат сцены из фильма «Текст», — ivanmos0911. «Куда у женщин подевался стыд?» — uirmis1973.

Поклонники и раньше выражали недовольство в связи со смелыми поступками актрисы. По их мнению, Асмус было бы лучше сохранять образ скромницы, которой она была раньше и запомнилась по роли интерна Варвары Черноус.