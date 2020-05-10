В России провели более 5,4 млн тестов на коронавирус

Москва, 10 мая. Более 5,4 млн тестов на коронавирус было проведено в России за период распространения инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 5,4 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 243 тысячи человек», — сообщили в ведомстве.

По данным на утро 10 мая, в России зарегистрировано 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За сутки было выявлено 10 817 новых случаев коронавируса, из них 4399 (40,7%) не имели клинических проявлений болезни.

Число жертв коронавируса в РФ увеличилось до 1827. Наибольшее количество случаев коронавируса за весь период зарегистрировано в Москве (104 189), Московской области (19 425), Петербурге (6 990), Нижегородской области (4 180) и Республике Дагестан (2 560).

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала показатель смертности из-за коронавируса в России. Уровень смертности у пациентов с коронавирусом в России составляет 0,9%, сообщила она. Попова отметила, что в России не зафиксировано тяжелых случаев течения коронавируса у детей.