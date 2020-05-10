9 Мая в Киеве: радость горожан и нелепые ужимки власти

Украина отметила 75-летие Победы над нацизмом в новом, смешанном духе, то есть «по-Зеленски». Со стороны власти были туманные поздравления, замалчивание роли Красной армии и приглашение нацистов к охране общественного порядка. Со стороны простых украинцев — цветы к Вечному огню, искренняя радость и спонтанное исполнение военных песен, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

Кто рано встает…

Украинская власть на этот раз начала отмечать День Победы удивительно рано — едва ли не с восходом солнца. Причина столь ранней побудки была очевидна — нежелание столкнуться у мемориала с журналистами или простыми гражданами, чтобы не отвечать на неудобные вопросы. Президент Владимир Зеленский, например, и вовсе явился в парк Вечной Славы к пяти утра, благо он живет в 10 минутах ходьбы от него. Другие представители власти побывали в Парке Славы тоже ранним утром, где чиновники возложили цветы к Вечному огню.

Около семи утра туда пришла часть руководства Рады во главе со спикером Дмитрием Разумковым. Из фракций парламента целой группой к стеле Неизвестного Солдата пришла только «Оппозиционная платформа — За жизнь» во главе с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко. Прямо у Вечного огня депутаты ОПЗЖ объявили о создании движения «Национальный фронт», которое будет бороться за сохранение исторической памяти.

«Для нас этот день всегда будет святым, и мы защитим от нападок негодяев и ветеранов, и саму историю нашей страны», — сказал Бойко.

О том, что с исторической памятью на Украине проблемы, свидетельствовало даже заявление «партии власти» «Слуга народа», сделанное к 9 Мая.

«Для Украины, как и для многих других стран, День Победы над нацизмом является днем памяти и скорби. Это не триумф победителей над побежденными, а дата, когда надо вспомнить подвиг наших предков, почтить всех, кто боролся против нацистского режима», — заявили «слуги».

Похоже, они забыли, что День памяти и скорби отмечался на Украине 8 мая.

Вскоре в общественном поле еще раз отметился президент Зеленский, записавший странное видеообращение к 9 Мая. Он перечислил украинцев, которые боролись с нацизмом, и в их числе вдруг оказалась член запрещенной в РФ ОУН1 Елена Телига. Она активно сотрудничала с нацистами, ненавидела евреев, а во время оккупации работала в коллаборантской газете «Волынь». В 1944-м немцы казнили ее в Киеве вместе с другими украинскими радикалами, и наличие Телиги в таком списке грубо оскорбляет память настоящих героев.

Кроме того, в своей речи Зеленский ни слова не произнес о Красной армии, которая внесла решающий вклад в Победу. У многих создалось впечатление, что семь миллионов украинцев побеждали нацистов сами по себе, а не воевали в рядах Красной армии.

Впрочем, такое скользкое поведение не удивило украинцев — они уже давно в курсе, что и президент, и вся его команда сильно опасаются националистов, а потому стараются всячески им угождать.

Трудный путь к Вечному огню

Корреспондент ФАН решила попасть к Вечному огню в районе полудня — в тот момент, когда по всей стране должна была пройти минута молчания в честь павших. Однако пройти к монументу оказалось вовсе не легким делом — для этого нужно было преодолеть целых два кордона и пустую улицу, по обе стороны которую заполнили сотрудники полиции. Причем на обоих кордонах вместе с полицейскими дежурили боевики «Муниципальной стражи», в рядах которой немало националистов.

Члены ультраправой «Муниципальной стражи» вели себя грубо. Многие из них уже с утра были не слишком трезвы и постоянно вступали в перепалки с людьми, пришедшими возложить цветы. Также «стражники» пытались не пустить в Парк Славы лидера коммунистов Петра Симоненко и издевались над людьми, которых заставляли стоять в очереди. Само возложение цветов постоянно прерывалось на «дезинфекции», из-за чего приходилось стоять в очереди к Вечному огню по полчаса и дольше.

Силовики пропускали от метро «Арсенальная» в сторону парка всего по два человека в минуту, из-за чего у турникетов быстро скопилась большая очередь. Майское солнце в Киеве палило в этот день нещадно, и люди, пришедшие с букетами, начали громко возмущаться.

«У меня там прах деда лежит, который на фронте погиб, а ты меня к нему не пускаешь!» — кричал в лицо радикалу из «Муниципальной стражи» киевлянин лет 50.

Силовики как могли успокаивали толпу и вскоре после инцидента начали пропускать людей без пристального досмотра. Очередь сразу же начала таять на глазах.

Вторая очередь ждала корреспондента ФАН уже при входе на территорию самого парка Воинской Славы. Впрочем, эта очередь была намного позитивнее первой — в ней хором пели «Смуглянку», «Катюшу» и даже пытались водить праздничные хороводы. В сам парк запускали по два человека, тщательно всех осматривая и выдавая защитные маски тем, у кого их не было. Мой рюкзак на входе в парк исследовали так тщательно, словно в нем лежала бомба.

Тем не менее налицо было главное: простые киевляне массово вышли на День Победы возлагать цветы к монументам. Вышли, несмотря на карантин и скользкую позицию власти. По впечатлениям ФАН, народа у Вечного огня в Киеве собралось даже больше, чем на Пасху в церквях — хотя власть исподволь старалась максимально затруднить проход к Аллее Славы. Горожане приводили к Вечному огню своих детей и следили, чтобы те возлагали цветы с максимальным почтением. Они приводили сюда своих ветеранов и искренне долго аплодировали им, жали руки и говорили «Спасибо».

Возложив цветы, киевляне отходили чуть в сторону от монумента и на полную громкость ставили на своих телефонах «День Победы», «Смуглянку», «Катюшу» и другие военные песни. И тут же хором распевали их, встав в круг. Они, не скрываясь, знакомились друг с другом, обнимались, смеялись и хлопали в ладоши. У этих людей на душе был настоящий праздник Победы. В какой-то момент нескольких ветеранов, усыпанных наградами, люди взяли в кольцо: им протягивали цветы, их обнимали и без конца благодарили. Ветераны растроганно моргали. Глядя на все это, корреспондент ФАН почувствовала, что к горлу подступает комок. Это сцена и вправду была потрясающей.

Мерзавец Бабченко назвал победителей «оккупантами»

Прямо противоположную гамму эмоций у украинцев вызвал в этот день Аркадий Бабченко — человек, которого на Украине до сих пор на полном серьезе называют «российским журналистом». Хотя, по мнению ФАН, ни россиянином, ни журналистом он уже давно не является. Бабченко, ныне живущий где-то в Восточной Европе, написал в Сети пост, посвященный, видимо, Дню Победы. В нем Бабченко прямо назвал бойцов Красной армии «оккупантами» и заявил, что СССР сражался не за свободу, а «за цвет концлагерей — красных или коричневых».

«Откуда вообще взялась формулировка, что Советский Союз воевал за свободу? И кто ее опять вытащил на поверхность? — написал Бабченко. — За свободу воевала Великобритания, а СССР воевал лишь за то, «какие в мире будут концлагеря — красные или коричневые». Правда в том, что никого вы не освобождали. Ваши деды — не освободители! Ваши деды – оккупанты! Просто они воевали с другими оккупантами и победили их. Кого вы освободили, освободители? Западную Украину, которую давили, уничтожали, заливали кровью до середины 50-х? Оккупанты сражались против оккупантов — и никак иначе эта война рассматриваться не может».

Этим постом Бабченко привел в ярость даже некоторых коллег по русофобской тусовке. По причине того, что у них на фронтах Великой Отечественной воевали деды и, видимо, остались внутри какие-то обмылки совести. У Бабченко же не осталось ничего — ни совести, ни чести, ни памяти. И даже стало понятно, почему его с позором выперли из Израиля, куда он намеревался перевезти свою семью с Украины. Любопытно, что за этот гнусный пост Бабченко вновь попросил своих подписчиков перевести ему побольше денег.

Народ — за Победу, власть — неизвестно за что

По мнению киевских аналитиков, Дни Победы на Украине в последние годы приобрели очень серьезный размах. Украинцы, чувствуя, что у них пытаются отнять историческую память, начали массово выходить на них — вопреки государственной политике забвения Победы и попыткам насадить «культ примирения».

Несмотря на то, что Запад активно навязывает его Киеву, многим в стране давно понятно, что эти категории друг другу прямо противоречат. Украинцы задаются вопросом — собственно, а с кем и почему им нужно примиряться в День Победы над нацизмом? Получается, что только с нацистами. При этом официальная власть имеет в виду примирение ветеранов Красной армии с ОУН и УПА1 (запрещена в РФ), которые либо служили, либо были лояльны гитлеровцам. Насколько популярна эта идея — стало ясно по ходу 8 мая, когда чиновники отмечали День памяти и примирения, а украинцы сидели дома.

Еще один вывод экспертов — на фоне размаха народного праздника Победы крайне ущербной выглядит позиция руководства страны во главе с Владимиром Зеленским. Будучи не слишком опытным политиком, он так и не понял, что говорить «птичьим языком» европейцев применительно к Победе равносильно тому, чтобы выступать по ТВ без трусов. Или, например, в клоунском костюме. По крайней мере — многие из тех, кто пришел 9 Мая в Парк Славы, говорили о Зеленском с откровенной жалостью.

Очень характерный случай, с точки зрения позиции власти по празднику, произошел с генпрокурором Ириной Венедиктовой. Она сначала разместила на своей странице в соцсети поздравления украинцам с Днем Победы, прикрепив ссылку на песню в исполнении Лещенко. Но после того, как ее затравили националисты, песню Лещенко генпрокурор удалила, да еще и принесла свои извинения «оскорбленным». Собственно, это наглядное объяснение того факта, почему большинство органов власти на Украине по поводу праздника либо вообще отмолчались, либо говорили о нем глупым «птичьим языком». Увы, власть при Зеленском, как и при режиме Порошенко, в День Победы празднует одно, а народ — другое.

1 Организация запрещена на территории РФ.