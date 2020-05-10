Звезда «Битвы экстрасенсов» обрушилась на Бузову и Манукяна за «пошленькое» видео к 9 Мая

Москва, 10 мая. Ясновидящая и участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова обрушилась на телеведущую Ольгу Бузову и ее возлюбленного Давида Манукяна из-за видео, которое они сняли ко Дню Победы. Негодованием экстрасенс поделилась на своей странице в Instagram.

Напомним, 9 мая Бузова опубликовала в соцсети отрывок из клипа, снятого к празднику. Звезда перепела произведение военных лет под названием «Журавли». Для видео Бузова и Манукян облачились в советскую военную форму. В этом же образе исполнительница хита «Мало половин» приняла участие в тематической фотосессии.

«Раз в год мой Инстаграм пестрит ряжеными «звездами» отечественного шоу-бизнеса, пытающимся изобразить из себя медсестричек и бойцов Красной Армии», — возмутилась Кузнецова.

Экстрасенс отметила, что ветераны не сидят в социальных сетях и не видят подобные поздравления. Кроме того, ясновидящая призвала благодарить ветеранов и помогать им в любой день, а не только в честь 9 Мая. Кузнецова назвала «верхом цинизма» действия некоторых блогеров, которые превращают помощь участникам Великой Отечественной войны в «позерство на камеру».

«Хуже только перепевать великие песни Марка Бернеса под пошленькое «военное» видео и ждать <…> много лайков… Давид Манукян и Ольга Бузова, не на то вы замахнулись… Мой отец ветеран ВОВ, и мой дедушка, бабуля… За этот ли маскарад они воевали?» — написала участница «Битвы экстрасенсов».

В заключении Кузнецова отметила, что не хотела никого обидеть, а также призвала подписчиков сохранять память о героях в сердце.