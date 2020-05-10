Дизайнер Вера Вонг шокировала поклонников своим реальным возрастом

Нью-Йорк, 10 мая. Известный американский дизайнер свадебных платьев Вера Вонг шокировала поклонников своим реальным возрастом. Многие были убеждены, что модельер на порядок моложе.

До недавнего времени личность Вонг обсуждалась исключительно с профессиональной точки зрения — женщина-дизайнер и ее культовые платья известны по всему миру. Однако тема возраста модельера внезапно затмила творческие таланты.

На обычных фото в Instagram Вонг выглядит не старше 40: она имеет прекрасную стройную фигуру, длинные густые волосы и идеальную кожу. Кроме того, она одевается примерно так же, как это делают многие популярные блогеры, которым нет и 30. Вместе с тем родилась она 27 июня 1949 года. Таким образом, ей 70 лет.

Фанаты до сих пор пребывают в шоке от этой новости, но его можно назвать приятным. Теперь под каждым новым постом знаменитости можно увидеть множество восхищенных комментариев, которые сводятся к вопросу: «Как такое вообще возможно?!».

«Нет, тебе точно не 70… ты меня обманываешь!»; «Тебе правда 70 лет? Ты просто богиня!»; «Идеальная женщина! Но… Нет, этого не может быть…», «Если я не постарею так же совершенно как она, то я не хочу дожить до этого возраста. Моя прекрасная леди!!»; «Когда я вырасту, хочу быть, как вы»; «70?!» — не перестают поражаться фолловеры.

Возможно, Вонг удается сохранять идеальную фигуру благодаря спортивному прошлому — когда-то дизайнер занималась фигурным катанием. Стоит отметить, что и сегодня наряду со свадебными нарядами она создает костюмы для фигуристов.