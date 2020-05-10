Новый случай COVID-19 выявили в Ухани впервые за долгое время

Пекин, 10 мая. Новый случай коронавируса выявлен в китайском городе Ухань впервые за долгое время, об этом сообщил комитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

Ухань стала эпицентром вспышки COVID-19. Городским властям удалось остановить распространение заболевания, однако за минувшие сутки был зарегистрирован новый пациент с коронавирусом.

По данным комитета, пациент находится в тяжелом состоянии. Кроме того, в провинции Хубэй за сутки зарегистрировали еще 17 случаев коронавируса, у пациентов нет симптомов заболевания. Всего в регионе 616 человек остаются под наблюдением врачей.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В Хубэе зафиксировано 68 129 случаев коронавируса, из них 50 334 — в Ухани. Число погибших от коронавируса в провинции составляет 4512 человек.

При этом власти КНР включают в статистку только тех пациентов с COVID-19, у которых есть признаки заболевания.

В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 4,1 миллиона человек. От коронавируса погибло более 280 тысяч человек. Лидерами по числу подтвержденных случаев остаются США, Испания и Италия.

Россия занимает пятое место по числу зарегистрированных пациентов с COVID-19. По данным на 9 мая, в стране выявлено 198 676 случаев коронавируса, более 1,8 тысячи человек скончались, пишет НСН.