В Роспотребнадзоре предупредили о вероятной отмене летних концертов

Москва, 10 мая. Концерты и выступления российских и мировых звезд, запланированные на лето, могут быть перенесены из-за пандемии коронавируса, считает руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По словам Руженцовой, ситуация с распространением коронавируса в РФ остается напряженной, поэтому строить планы относительно летних концертов пока рано. Массовые мероприятия будут возобновлены в последнюю очередь, так как они несут опасность распространения заболевания.

«Все очень сильно будет зависеть от динамики заболеваемости, но, на мой взгляд, такие мероприятия будут перенесены», — отметила Руженцова в комментарии порталу Стопкоронавирус.рф.

Эксперт Роспотребнадзора напомнила, что выход из режима ограничений из-за коронавируса будет поэтапным. Если ситуация с распространением заболвания не усугубится, то уже через пару месяцев можно вернуться к нормальной жизни, пишет Пятый канал.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал граждан к строгой дисциплине для скорого завершения карантина, введенного на фоне борьбы с коронавирусом. Онищенко проанализировал статистику распространения коронавируса в европейских государствах и заключил, что число новых случаев заражения стало снижаться.