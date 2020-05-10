Шарий обрушился на украинскую власть, отмечающую Победу по западноевропейскому образцу

Киев, 10 мая. Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий раскритиковал местный институт национальной памяти, избравший европейскую модель памяти тех, кто боролся с нацизмом и погиб во время Второй мировой войны. По его мнению, следуя в этом случае за Европой, «нынешняя власть забивает гол самой себе».

Украинский институт национальной памяти выпустил ролик, посвященный 75-й годовщине Великой Победы над нацизмом. На сайте объясняется, что 8 и 9 мая на в стране отмечается День памяти и примирения и годовщина Победы во Второй мировой войне, унесшей жизни миллионов человек во всем мире.

По словам организаторов, нынешняя информационная кампания проходит под лозунгом «Помним. Побеждаем», а символом памяти о жертвах войны остается красный мак.

Председатель института Антон Дробович пояснил, что вместо «экзальтированной манипуляции под лозунгом «Можем повторить» организаторы данной акции выбирают «европейскую ответственную модель памятования, которая чтит всех, кто боролся с нацизмом, и всех жертв войны».

«Это должное предостережение от повторения подобных трагедий в будущем», — сказал он.

По мнению Шария, Украина в этой ситуации противоречит сама себе.

«Они как бы говорят, что если ближе к Европе, то 8-го. Как-будто бы Европа понесла столько же жертв, сколько понесли республики Советского Союза, в частности РСФСР и УССР. В общем, я посмотрел этот ролик и понял, что институт нацпамяти очень грустит о том, что Адольфик проиграл. Другого объяснения найти просто не могу», — обрушился он.

Журналист заявил, что не желает «путать праздник с каким-то там примирением», и не понимает, почему украинцам нужно примиряться «с ублюдками, которые убивали мирное население». Шарий напомнил, что «победил Советский Союз».

«А вот это вот позорище продолжается на протяжении многих лет. Много лет нам рассказывали из года в год, что все хуже и хуже было, что «9 мая выходят одни «ватники», «9 мая выходят одни «сепары». 9 мая не выходи в пилотке, потому что муниципальная охрана прибежит! <...> Знаете, выходите, как хотите! Не нарушая, конечно же, закон о декоммунизации. Но я не понимаю, как Знамя Победы связано с декоммунизацией!» — отметил он.

Ранее украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что действующая украинская власть продолжает курс бывшего президента страны Петра Порошенко, отмечая на европейский манер День памяти и примирения.

По его мнению, это говорит о приверженности высшего руководства антиукраинским ценностям, и подтверждает, что в государстве действует правило: «друзьям — все, врагам — закон».