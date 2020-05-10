Дочь Началовой спела военную песню и поразила сходством с матерью

Москва, 10 мая. Дочь покойной певицы Юлии Началовой от экс-супруга футболиста Евгения Алдонина Вера спела песню военных лет. В Сети отметили сходство юной певицы с матерью.

Запись того, как поет Вера, опубликовал ее отец – Евгений Алдонин. Он рассказал, что Вера исполнила песню в честь своего прадедушки.

«С Великим Праздником Победы! «Письмо с фронта» исполняет Верочка, в честь своего прадедушки Началова Егора Семеновича, вечная память героям! – написал Алдонин.

Подписчики футболиста отметили, что дочь поразительно похожа на маму. Комментаторы обратили внимание, что даже в голосе юной певицы слышатся нотки звучания ее матери, пишет Пятый канал.

«Евгений, спасибо большое за возможность слышать талант Верочки! Прослушиваются нотки звучания голоса Юлечки», — написали в комментариях.

Началова ушла из жизни на 39-м году жизни в марте текущего года. Причиной ее смерти стало заражение крови, генеральный менеджер исполнительницы Анна Исаева огласила результаты вскрытия. В середине марта Началову госпитализировали в одну столичных клиник, но спустя несколько дней перевели в другую. Врачи диагностировали у артистки гангрену ноги и подагру. Похороны Началовой прошли 21 марта на Троекуровском кладбище в российской столице.