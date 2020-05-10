МВД не зафиксировало роста числа случаев семейного насилия в России

Москва, 10 мая. МВД России не фиксирует роста числа случаев семейного насилия в стране. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

«Согласно статистическим данным, роста правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере, не наблюдается», — рассказали в МВД.

В министерстве уточнили, что отметили уменьшение числа таких правонарушений: по итогам первого квартала текущего года их количество сократилось на 13%, а их удельный вес в общей массе противоправных деяний составил 1,4%.

За март было зарегистрировано более 13 тысяч таких правонарушений, на 6,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Снижение подобных правонарушений было отмечено и в апреле, когда в стране начал действовать режим самоизоляции.

Ранее РБК со ссылкой на депутата Госдумы Татьяну Пушкину сообщило, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова направила письмо главам шести ведомств с поручением изучить информацию о росте домашнего насилия в период самоизоляции и проработать введение экстренных мер по борьбе с ним, передает «Ридус».

Согласно информации издания, в конце апреля к Голиковой обратились парламентарии Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова, проинформировав о значительном росте количества жалоб на домашнее насилие после начала действия ограничений из-за COVID-19.