Названы самые продаваемые виды лекарств в марте

Москва, 10 мая. Самой популярной у россиян группой лекарств по итогам марта стали препараты для лечения заболеваний нервной системы. Об этом сообщили аналитики DSM Group.

По данным аналитической компании, по итогам марта текущего года доля проданных в РФ препаратов для лечения заболеваний нервной системы составила 16,1% от проданных товаров.

Второе место по популярности заняли лекарства для лечения заболеваний респираторной системы — 15,5% от всех проданных лекарств, сообщает RT.

Замыкают тройку лидеров продаж препараты группы пищеварительный тракт и обмен веществ — 15,2%. Также популярностью у россиян пользуются препараты для лечения кожных заболеваний (12,7%) и сердечно-сосудистых патологий (12,5%).

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