Москва, 10 мая. Ношение медицинских масок и перчаток станет обязательным в ряде регионов России, в том числе в Москве, с 12 мая. Первый зампред комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил необходимость ношения перчаток на работе.

С 12 мая носить медицинские перчатки необходимо в общественном транспорте, при посещении объектов торговли и на рабочем месте. Онищенко рассказал, что в Госдуме такая практика уже применяется.

При этом Онищенко считает, что необходимости носить перчатки на работе нет.

«Что касается перчаток на заседании — это избыточная норма, но кто пожелает — пусть надевает. Я считаю, что не нужно этого делать. Это не тот случай, я же не в общественном транспорте еду», — заявил Онищенко в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Депутат добавил, что в понедельник будут известны результаты тестов на коронавирус депутатов Госдумы. При этом парламентарии еще на прошлой неделе стали носить на заседаниях маски.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал о резком похолодании в столице в середине следующей недели. Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала о последствиях резкой смены погоды и перепадов температуры в Москве на следующей неделе, призвав не выходить на улицу 12 мая.