Пандемия сказалась на «сдерживающем потенциале» США в отношении России

Варшава, 10 мая. Пандемия коронавируса негативно сказалась на потенциале американской армии в сдерживании РФ и КНР, считает аналитик Матеуш Пиотровский в бюллетене Польского института международных отношений (PISM).

«Существенный момент связан с отменой части учений, в ходе которых предполагалось послать России сигнал о готовности и способности США в случае кризиса перебросить значительные войска в Европу, на восточный фланг НАТО», — пишет Пиотровский.

Польский аналитик отмечает, что из-за коронавируса пришлось сократить число военных, принимающих участие в маневрах Defender Europe 2020. Вместо изначально заявленных 20 тыс., итоговое число военнослужащих было сокращено до 6 тыс. Это отразилось на отработку тактики США и союзников по «защите балтийских стран и Польши», в частности были отменены маневры Saber Strike («Сабельный удар». — Прим. ФАН).

Также Пиотровский пишет, что отмена совместных учений США с Южной Кореей и Филиппинами «не позволят Вашингтону в полной мере показать свой потенциал сдерживания Китая».

В конце апреля сообщалось, что учебным стрельбам военнослужащих НАТО на польском полигоне помешала птица. Военные альянса отрабатывали поражение бронетехники противника. Экипаж боевой машины пехоты M2A2 Bradley запустил противотанковую ракету, однако снаряд не достиг цели. На подлете к списанному советскому танку с ракетой столкнулась случайная птица, из-за чего произошел взрыв.