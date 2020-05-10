Захарова заявила о недопустимости переписывания истории. События дня. ФАН-ТВ

Захарова ответила на заявление Белого дома Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала утверждения Белого дома о том, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. «Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя «лидером свободного мира» и «защитником демократии», непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя», — подчеркнула официальный представитель МИД. Напомним, ранее в аккаунтах Белого дома в Instagram и Twitter появился пост, в котором победителями нацизма названы только США и Великобритания, а Советский Союз никак не упомянут.

В Венесуэле арестованы два американца В Венесуэле заключили под стражу двух американцев: Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Их обвиняют в попытке морского вторжения в страну и незаконном обороте оружия. Ранее Генпрокуратура Венесуэлы выдала 22 ордера на арест предполагаемых участников провалившегося морского вторжения, в международный розыск объявлены глава ЧВК Silvercorp Джордан Гудро, оппозиционный депутат из команды Хуана Гуайдо Серхио Вергара и политконсультант из Майами Хуан Хосе Рендон. Их всех обвиняют в организации нападения.

Онищенко призвал к дисциплине на карантине Строгая дисциплина приблизит завершение карантина, введенного на фоне борьбы с коронавирусом. Об этом завил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он проанализировал статистику распространения заболевания в европейских государствах и заключил, что число новых случаев заражения стало снижаться. Онищенко призвал не предаваться избыточному оптимизму, но подчеркнул, что снижение коэффициента заболеваемости в России — хороший признак того, что мы приближаемся к санации очагов и их закрытию. Парламентарий призвал россиян быть ответственными и привел в пример Швецию, которая обошлась без жестких мер благодаря дисциплинированности граждан.