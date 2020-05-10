Россиян ждут еще одни длинные выходные в 2020 году

Москва, 10 мая. Майские праздники завершаются, однако до конца года россиян ждут одни длинные выходные.

Три выходных дня подряд ждут россиян в июне в связи с празднованием Дня России. Согласно Трудовому кодексу, 12 июня является нерабочим днем. В 2020 году он выпадает на пятницу, а значит россиян ждут три выходных дня подряд.

Кроме того, еще один выходной день ожидает в ноябре. День народного единства, который отмечают 4 ноября, традиционно является нерабочим днем. В текущем году День народного единства выпадает на среду.