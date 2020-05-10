Африканские студенты восхитили россиян своим исполнением «Смуглянки»

Москва, 10 мая. Ассоциация африканских студентов РУДН ко Дню Победы приняла участие в акции ко Дню Победы. Молодые люди исполнили свою версию советской военной песни «Смуглянка» совместно с учащимися из Африки, которые учатся в других университетах РФ.

Видеоролик был размещен в официальном Instagram-аккаунте университета и за 13 часов набрал почти 4 млн просмотров. Зрители остались в восторге от необычного звучания известной песни. Подписчики похвалили африканских студентов за «душевное» пение и подчеркивают, что они были «на высоте».

«Браво! Вы просто супер. С Днем Победы!» — поздравляет @rada_zveozdnaya. «Очень классно! Такие голоса мелодичные», — отметила @dashkaishere. «Браво, ребята! Молодцы. Какие хорошие голоса, так душевно! Спасибо за поздравление», — комментирует @music.poem.fairytales. «Потрясающе, один восторг», — пишет @maeraka. «Потрясающе! Ребята, вы молодцы!» — хвалит студентов @sv.yarm.

Напомним, что «Смуглянка» была частью сюиты, написанной композитором Анатолием Новиковым и поэтом Яковом Шведовым в 1940 году. В композиции воспевалась девушка-партизанка времен Гражданской войны. Впервые она была исполнена в 1944 году. Песню транслировали по радио, она быстро полюбилась на фронте и в тылу. Вторую волну популярности композиция обрела после выхода фильма «В бой идут одни старики».

Ранее сообщалось, что волонтеры к Дню Победы исполнили мечту 95-летнего ветерана Владимира Серкова из Курганской области о праздничном концерте в его дворе. Для ветерана сыграли «Катюшу», «Смуглянку», «День Победы».