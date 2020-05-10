Илон Маск по-русски обругал бывшего чиновника из США

Москва, 10 мая. Американский бизнесмен Илон Маск резко отреагировал на высказывание экс-министра труда США Роберта Райха. Основатель SpaceX и Tesla Motors по-русски обругал бывшего чиновника.

Райх написал в Twitter, что Маск может лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Ситуацию экс-министр назвал худшим проявлением капитализма.

Маск не смог пройти мимо критики в свой адрес и нелицеприятно высказался о Райхе. При этом предприниматель перешел на русский язык.

«Идиот», —написал Маск в комментариях.

В следующих комментариях Маск извинился. Предприниматель добавил, что хотел сказать «скучный идиот».

Маск заявлял, что намерен перенести штаб-квартиру и свои дальнейшие проекты из Калифорнии в другой штат. Причиной такого решения стал запрет властей возобновить производство электрокаров из-за распространения коронавируса. Кроме того, Маск выступал за скорейшую отмену ограничительных мер из-за пандемии.

Ранее Маск одним своим сообщением в микроблоге Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции компании Tesla, главой которой он является. Сначала предприниматель сообщил, что продает свое имуществом, в том числе и собственный дом. Затем пожаловался, что акции Tesla, по его мнению, слишком дорогие.