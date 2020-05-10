В России не будут ужесточать ответственность за побои

Москва, 10 мая. Министерство внутренних дел РФ не стало ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ «Побои», по которой квалифицируется, в том числе домашнее насилие, сообщает пресс-центр МВД.

Ранее МВД и Министерство юстиции РФ прорабатывали вопрос ужесточения наказания за побои. Планировалось ввести административный арест вместо штрафа.

«Такие изменения признаны нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной», — комментируют в министерстве внутренних дел.

Напомним, что статья 6.1.1 («Побои») КоАП РФ предусматривает штраф в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, либо административный арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.

Ранее стало известно, что телеведущая Регина Тодоренко спустя неделю после скандала, связанного с ее высказыванием о жертвах домашнего насилия, разместила в YouTube свой документальный фильм «А что я сделала, чтобы помочь?». Как пояснила Тодоренко, она попыталась разобраться в проблеме и всю неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом этого стал ее фильм, который, по мнению Тодоренко, поможет женщинам, столкнувшимся с такой ситуацией.