Четыре поселка ЛНР накрыло минометным огнем ВСУ

Луганск, 10 мая. Украинские силовики 4 раза за минувшие сутки нарушили режим тишины в зоне ответственности Луганской Народной Республики, сообщают в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Донецкий и Фрунзе, поселка Голубовское и села Желобок», — сообщают в СЦКК.

Отмечается, что ВСУ открыло огонь из минометов.

Ранее сообщалось, что обстрелам украинских силовиков подвергся район села Березовское на территории ЛНР.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После госпереворота в Киеве жители восточных регионов объявили о своей независимости и сформировали Луганскую и Донецкую Народные Республики. В ответ новые киевские власти начали военную кампанию против населения Донбасса.