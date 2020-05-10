Обама раскритиковал Трампа за «хаотичные действия» в борьбе с COVID-19

Вашингтон, 10 мая. Экс-президент США Барак Обама раскритиковал действующего главу государства Дональда Трампа и его администрацию за «хаотичные действия» в борьбе с коронавирусом, передает CNN.

Американское СМИ ссылается на запись беседы Обамы с экс-сотрудниками своей администрации. Бывший президент заявил, что нынешняя администрация придерживается принципов «а что в этом есть для меня?» и «плевать на всех остальных».

«Отчасти это причина, по которой ответ на этот глобальный кризис был такой вялый и спорадический», — отметил Барак Обама.

Экс-президент подчеркнул, что в итоге наблюдается «совершенно хаотичное бедствие», а также что сложившаяся ситуация служит напоминанием о необходимости сильного правительства в кризисных условиях. Обама подчеркнул, что именно поэтому он намерен тратить все свои силы на поддержку предвыборной кампании Джо Байдена.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, занимающегося статистическими данными, коронавирус выявлен у 1,2 млн человек в США. Жертвами заболевания стали 77 тыс. человек.

Ранее политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что правду о том, был ли коронавирус создан искусственным путем, мир узнает только после завершения совместного расследования ВОЗ и Китая.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США могут быть причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.