Пост Белого дома об итогах Второй мировой возмутил пользователей Сети

Москва, 10 мая. Запись Белого дома, в которой утверждается, что США и Великобритания вдвоем одержали победу над нацизмом, возмутила российских интернет-пользователей.

Накануне в официальном аккаунте Белого дома появилась запись, посвященная победе над нацистской Германией. На кадрах — торжественная церемония, в которой принимают участие президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья.

«Восьмого мая 1945 года Америка и Великобритания победили нацистов! «Американский дух всегда побеждает. Вот что происходит в итоге», — написали представители Белого дома.

Это утверждение вызвало целую бурю негодования у пользователей Сети. В комментариях отметились как россияне, так и иностранцы. Одним из первых на пост обратил внимание рэпер Тимати, который призвал соотечественников высказывать свою позицию.

«Мы мимо не пройдем. Мое предложение простое: переходим на страницу Белого дома и оставляем свои мысли в комментариях», — заявил он.

Десятки тысяч пользователей ответили на запись, высказав собственное мнение о том, кто одержал победу над нацизмом.

«Абсолютная ложь. Это был СССР, а не Британия и США. За всю войну американские и британские войска столкнулись лишь с десятком немецких дивизий. А советская армия победила в боях с двумя сотнями дивизий», — написал журналист Бен Нортон.

«Вы оскорбили память миллионов погибших советских солдат. Великих людей, которые отдали свои жизни, пока вы прятались за их спинами, джентльмены. Забыли историю, а мы нет», — указала в Instagram azfgc.

«Слава советским солдатам, которые воевали против фашизма! Спасибо им за мирное небо над головой! Они выиграли войну! Историю не изменить», — добавила camilladancer89.

«Обычно никто не берет на работу кого-то настолько необразованного, как SMM-специалисты Белого дома», — подытожила lisa_peskova.

Некоторые из пользователей заметили, что администраторы аккаунтов Белого дома начали удалять неугодные им комментарии, после чего указали им, что «нашу историю не стереть».