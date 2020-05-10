Украинский борец вызвал Усика на бой из-за «ватных» видеороликов

Киев, 10 мая. Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал соотечественника боксера-тяжеловеса Александра Усика на бой. Грицай разместил соответствующее видеообращение у себя в YouTube-канале.

Грицай заявил, что готов бросить вызов Усику в боях без правил. Он отметил, что ему не нравятся высказывания боксера, в частности его «ватные» видеоролики и комментарии в социальных сетях.

«Будет тебе урок. Не тебе решать, чей Крым и что писать и говорить украинцам», — заявил Грицай.

Видимо вольник так отреагировал на недавний прямой эфир Усика в Instagram, в ходе которого боксер заявил, что готов нокаутировать любого несогласного с ним «диванного эксперта».

Напомним, что Александр Усик бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе.

Ранее стало известно, что украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко внесены в черный список скандального сайта «Миротворец». Причиной внесения спортсменов в «Миротворец» стало их участие в съемках документального фильма о религии, дружбе и спорте «Здравствуй, брат! Христос воскрес». На сайте отмечается, что боксеры «участвуют в антиукраинских пропагандистских мероприятиях», а также «манипулируют информацией», тем самым «создавая угрозу независимости Украины».