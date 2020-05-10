Кормление «демогоргона» привело в ужас пользователей Сети

Москва, 10 мая. Опубликованное в Сети видео с кормлением «демогоргона» привело в ужас интернет-пользователей.

На кадрах видео, ставшего вирусным с момента его публикации в социальных сетях, запечатлено странное маленькое существо, которое кормят соломинкой. Интернет-пользователи пришли в ужас и начали теряться в догадках о том, кто это может быть. Зрители предположили, что перед ними детеныш «демогоргона» из популярного телесериала «Очень странные дела». Кто-то выдвинул версию, что перед ними Веном из комиксов Marvel.

Впрочем, нашлись специалисты, которые раскрыли остальным глаза. Как выяснилось, на видео изображен процесс кормления птенца гоулдианского зяблика. Странные метки вокруг его рта помогают родителям судить о здоровье и возрасте малыша. Ученые выдвигают и другие версии об этих пятнах.

Исследователь поведения животных из Ливерпульского университета Джона Мурса Клаудия Меттке-Хоффман считает, что светящиеся выпуклости в районе клюва детеныша зяблика отражают свет и, возможно, служат маяком.

Биолог Австралийского национального университета Кассандра Тейлор говорит, что отражательные свойства такой «маркировки» помогают родителям найти рот своих птенцов, как «маленькие взлетно-посадочные полосы», которые ведут самолет на посадку.

Гоулдианский зяблик — это яркая птица семейства воробьиных, которая обитает в Австралии. Заражение популяции паразитами привело к существенному сокращению численности зябликов, в настоящее время эти птицы считаются редкими. Птенцы имеют ярко окрашенные зевы и громко кричат, чтобы родители смогли найти их рты в темное время суток.