Аллерголог рассказала, чем может грозить дыхательная аллергия

Москва, 10 мая. Врач аллерголог-иммунолог Ольга Жоголева в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала об опасностях дыхательной аллергии и о том, как можно ее вылечить.

По словам специалиста, аллергия может распространиться на нижние дыхательные пути, что может спровоцировать развитие астмы.

«На это никакими лекарствами мы не можем повлиять. Тут появляется АСИТ-терапия (аллерген-специфическая иммунотерапия. — Прим. ФАН), которая снижает риски развития астмы и пытается переучить иммунную систему. Мы показываем нашему организму аллерген таким образом, чтобы иммунная система распознала его не как врага, а как друга», — говорит Жоголева.

Она отмечает, что образующиеся в течение этого процесса вещества могут блокировать иммунный ответ. Специалист говорит, что АСИТ существует для большинства ингаляционных аллергенов, для аллергенов ядожалящих насекомых, а также некоторых видов лекарственной аллергии.

Ранее главный врач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист Евгений Тимаков заявлял, что больные бронхиальной астмой должны сильнее других опасаться заражения коронавирусом инфекцией. Им нельзя забывать о профилактике, подчеркивает специалист.

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