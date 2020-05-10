Эксперт дал совет о действиях при утечке личных данных

Москва, 10 мая. Управляющий партнер юридической группы Novator Вячеслав Косаков рассказал о том, что следует предпринять при утечке личных данных в Сеть.

Как пишет агентство «Прайм», эксперт посоветовал предпринять сразу несколько действий — от жалобы в контролирующие органы до замены личных документов. По его словам, об утечке данных можно судить по ряду признаков.

«Спам-сообщения и многочисленные звонки от неизвестных номеров являются знаком того, что ваши данные попали в открытый доступ. Проверить наличие утечки можно и набрав данные в поисковике», — отметил Косаков.

Эксперт рассказал, что существуют сервисы по проверке безопасности данных, но при выборе их нужно проявлять осторожность, поскольку под видом сервиса могут скрываться обычные мошенники, которые собирают персональную информацию. Косаков указал, что этот рынок является сегодня очень выгодным и привлекает большое число желающих заработать.

При утечке данных, добавил он, нужно обратиться в Роскомнадзор. В обращении следует указать перечень данных, а также сайты, на которых они выложены, приложив скриншоты.

«Параллельно следует отправить администратору сайта письмо с требованием удалить персональные данные. Такое требование должно быть удовлетворено, иначе сайту грозит блокировка и штраф. Стоит сменить пароль от электронной почты, возможно, номер телефона, иногда приходится менять банковскую карту и паспорт», — сказал Косаков.

Если есть подозрение, что личные данные могли быть использованы в преступных целях, следует обратиться в полицию. Впоследствии это заявление может быть использовано в том случае, если на ваше имя взяли, к примеру, кредит.

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