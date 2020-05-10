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Смолов высмеял раскритиковавшую его Гордон

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Смолов высмеял раскритиковавшую его Гордон

Москва, 10 мая. Футболист Федор Смолов высмеял адвоката Екатерину Гордон, которая недавно раскритиковала его за нарушение карантина. Ранее Смолов на частном самолете, транзитом через Белоруссию вернулся на тренировочную базу своей команды «Сельта» в Испании.

Гордон заявила, что «жених внучки Ельцина» уже не в первый раз грубо нарушил правила карантина. Футболист в ответ лишь посмеялся над адвокатом. Он указал на грамматическую ошибку в тексте Гордон.

«Лучше бы вас беспокоило, что вы #коронАвирус без ошибок написать не можете», — высмеял Смолов ополчившуюся на него Екатерину Гордон.

Напомним, что Смолов перешел в испанский клуб в январе этого года. В апреле он вернулся в Россию, ссылаясь на личные обстоятельства, несмотря на бушующую эпидемию коронавируса. Некоторые предполагают, что он поехал в Россию, чтобы отметить 18-летие внучки Ельцина Марии Юмашевой, с которой ему приписывают роман. Пикантность ситуации в том, что она не была совершеннолетней на момент начала отношений со Смоловым. Согласно информации из СМИ, футболист пообещал девушке жениться на ней. Впрочем, информации о помолвке пары еще не поступало.

Екатерина Гордон ранее заявляла о готовности представлять интересы актрисы Агаты Муцениеце в бракоразводном процессе с Павлом Прилучным. Она заявила, что готова помочь актрисе отвоевать у Прилучного часть имущества. По словам Гордон, при разделе совместно нажитого имущества не имеет значения, на кого оно было оформлено. Все, что было приобретено после заключения брака, подлежит разделу.

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Источник: 7дней.ру
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