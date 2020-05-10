Успенская впала в депрессию из-за ситуации с дочерью

Москва, 10 мая. Певица Любовь Успенская впала в депрессию из-за того, что ее дочь Татьяна Плаксина откровенно рассказала СМИ об отношениях с матерью.

В начале февраля Плаксина дала серию интервью, в которых пожаловалась на жестокое обращение со стороны родной матери. В эфире программы «Звезды сошлись» единственная дочь Успенской призналась, что певица «запирала дверь на ключ» и «начинала душить» ее. После этого Татьяна сбежала из родительского дома в США, где живет у своего отца и пытается зарабатывать на продаже собственных картин.

Как пишет «Собеседник.ru», случившееся выбило Успенскую из колеи и стало для нее трагедией, от которой артистка все еще не может оправиться.

«Люба в трауре. Она не может оправиться от трагедии с дочкой. Таня для нее всегда была всем. Она не знает, как дальше быть. Это на людях хорохорится. На самом деле она в глубокой депрессии, ее нужно спасать», — рассказала подруга артистки.

Издание отмечает, что отношения матери с дочкой разладились после появления в их доме племянника Ролана. Плаксиной не понравилось, что Успенская уделяет молодому человеку слишком много внимания, разрешив жить на одном с ней этаже. Ситуация усугубилась, когда певица узнала, что Ролан сообщает ее поклонникам обо всем, что происходит в семействе.

Племяннику указали на дверь, теперь он тоже мечтает улететь в США, но не может сделать этого из-за коронавируса. Успенская отказывается комментировать случившееся и избегает общения с прессой после предательства близких людей.