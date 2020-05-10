Дана Борисова устроила засаду сбежавшей от нее дочери

Москва, 10 мая. Телеведущая Дана Борисова попыталась выследить свою 12-летнюю дочь Полину, которая отказывается с ней общаться. Она узнала маршрут пробежки девочки и устроила засаду.

Скандальная знаменитость сделала шаг к возобновлению отношений с дочерью, которая сейчас живет со своим отцом Максимом Аксеновым.

«Для было огромным счастьем ее увидеть. Я же мама! Безумно соскучилась. В первый день она даже не поздоровалась, как будто она меня не знает. В другие разы она остановилась и поиграла с Мишель (собака Борисовой. — прим. ФАН) и я к ней подошла. Сказала, что соскучилась и позвала ее в гости на суши», — говорит телеведущая.

Несмотря на это, Полина ответила отказом на предложение матери. По словам девочки, последние интервью Борисовой поставили крест на возобновление их общения.

Однако Дана Борисова не унывает и надеется, что в итоге помирится с дочерью. Телеведущая говорит, что не понимает, почему дочь так негативно относится к ней.

В своих последних интервью телевелущая признавалась, что оказывала эскорт-услуги.

Недавно психиатр-нарколог Александр Ковтун предположил, что Дана Борисова, длительное время лечившаяся от наркозависимости, могла снова начать употреблять психотропные вещества. Он проанализировал ее видеозаписи в Instagram и пришел к выводу, что ее поведение может свидетельствовать о признаках измененного сознания.