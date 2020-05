Актер Петров поделился откровениями о Бондарчуке

Есть друзья, родные, знакомые, коллеги, а есть - Фёдор Бондарчук. Это как бренд. Не поймите меня не правильно. Он не выше. Нет. Он просто другой. Он простой и не простой. Но. Другая энергия, ну всё другое. Ну нет таких больше. Нет похожих. При этом доброта и свет. Доброта и свет. Фёдор Сергеевич, с днём рождения! Спасибо за дружбу, за товарищество, за кино, за учёбу. Что у него там, какая-то комната бэтмена потайная. Я не знаю, но харизма сумасшедшая. Что-то далёкое от понимания. Светите. Озаряйте. Сил, здоровья, счастья !!! #fsb

A post shared by Alexander Petrov (@actorsashapetrov) on May 9, 2020 at 1:01pm PDT