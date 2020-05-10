Актер Петров поделился откровениями о Бондарчуке

Москва, 10 мая. Режиссер Федор Бондарчук недавно отметил 53-летие. По этому поводу актер Александр Петров поделился откровениями о личности Бондарчука.

Петров, который сыграл в нескольких картинах режиссера, не может понять, в чем загадка Бондарчука. По его мнению, режиссер — особенный человек.

«Есть друзья, родные, знакомые, коллеги, а есть — Федор Бондарчук. Это как бренд. Не поймите меня неправильно. Он не выше. Нет. Он просто другой. Он простой и не простой. Но. Другая энергия, ну все другое. Ну нет таких больше. Нет похожих», — говорит Петров.

Он отметил, что Бондарчук при этом остается «добротой и светом».

«Что у него там, какая-то комната Бэтмена потайная. Я не знаю, но харизма сумасшедшая. Что-то далекое от понимания», — не жалеет похвалы российский актер.

На днях Александр Петров поздравлял с днем рождения свою возлюбленную Стасю Милославскую, в честь чего опубликовал интимное фото. Артист разместил на своей страничке в Instagram смазанный кадр поцелуя с Милославской. Несмотря на плохое качество, на фото видно, что звезды пылко целуются в губы. Публикация такого фото — достаточно смелый шаг для пары, которая привыкла не афишировать отношения.

До этого Петров резко ответил скандальной телеведущей Ксении Собчак, которая нецензурно отозвалась об отечественном сериале «Колл-центр».