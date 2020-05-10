Пушков назвал продление СНВ-3 «проверкой» для Трампа

Москва, 10 мая. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что решение о продлении Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ) станет «проверкой» для президента США Дональда Трампа.

Накануне спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что новый договор СНВ с Россией должен включать новые системы вооружений, имея в виду, в частности, появившееся в РФ гиперзвуковое оружие. Кроме того, Вашингтон требует от Москвы оказать давление на Пекин, чтобы Китай также присоединился к договору.

По словам Пушкова, которые приводит «Парламентская газета», крайний срок начала работы над продлением СНВ-3 наступает в феврале 2021 года.

«Сохранение этого ключевого документа — единственного в системе контроля над ядерными вооружениями, который не был развален США, — станет проверкой того, являются ли последние заявления Трампа [О «подходящем времени» для налаживания связей с Россией — Прим. ФАН] риторикой или он действительно готов на предметные шаги по сотрудничеству и понимает необходимость особых отношений с Россией как с крупнейшей ядерной державой», — сказал сенатор.

Пушков напомнил, что Китай неоднократно отвергал предложения присоединиться к СНВ-3, поскольку ядерный потенциал КНР намного меньше, чем у России и США.

«На его сокращение Пекин пойдет только после того, как мы и Америка серьезно урежем свои арсеналы. Никаких сигналов об обратном из КНР на эту тему не поступает. Думаю, указывая на Китай, США либо заранее пытаются снять с себя ответственность за срыв переговоров, либо хотят, чтобы Москва сама уговорила Пекин принять в них участие», — добавил политик.

Ранее «Известия» сообщили, что в США не понимают стремления России к продлению договора СНВ-3.