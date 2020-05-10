В Великобритании обнародовали последние перехваченные сообщения нацистов

Лондон, 10 мая. Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) обнародовал сообщения нацистов, которые были перехвачены перед окончанием Второй мировой войны в Европе.

В одном из посланий, опубликованных GCHQ к 75-летию окончания Второй мировой войны, содержатся последние слова, переданные лейтенантом Кункелем, служившем в спецслужбе ВВС Германии перед тем, как он сдался британцам. Оно было отправлено утром 7 мая 1945 года.

«Британские солдаты вошли в Куксхафен (портовый город на берегу Северного моря. — прим. ФАН) в 14.00 6 мая — с этого момента прекращается весь радиосигнал — желаю вам всего наилучшего. Лейтенант Кункель», — говорится в послании.

В другом перехваченном сообщении говорилось: «Закрытие связи навсегда — всего наилучшего — до свидания».

4 мая было перехвачено другое сообщение. В нем немецкий солдат, находящийся на датском побережье, поинтересовался, есть ли у кого-нибудь сигареты. Ему ответили, что их нет.

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