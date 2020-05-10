Футболист задушил пятилетнего сына подушкой в Турции

Анкара, 10 мая. Турецкий футболист Цевхер Токташ, играющий за любительский клуб «Бурса Йилдирим Спор» признался в убийстве своего пятилетнего сына.

Как пишут «Известия», Токташ вызвал врачей и сообщил, что у ребенка затрудненное дыхание и высокая температура. Отец и сын были госпитализированы с подозрением на коронавирус, через несколько часов мальчик умер в отделении интенсивной терапии.

Через 11 дней футболист явился в полицию с повинной. Он рассказал, что задушил сына подушкой.

«Я положил подушку на голову сына, когда он лежал на спине. В течение 15 минут давил на нее, не поднимая. Мой сын все это время сопротивлялся. Кода он перестал двигаться, я поднял подушку», — сообщил Токташ.

Свой поступок он объяснил тем, что «не любил» ребенка.

«Я никогда его не любил. Не знаю, почему. Единственная причина, по которой я его убил, состоит в том, что он мне не нравился. У меня нет никаких психологических проблем», — заявил футболист.

В данный момент Токташ находится под арестом, его будут судить за убийство близкого родственника. Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Турецкие власти приняли решение эксгумировать тело ребенка для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее Токташ выступал за команду «Хаджеттепе», в составе которой провел семь игр в рамках высшего футбольного дивизиона Турции.