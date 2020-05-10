Энтони Хопкинс станцевал в TikTok и бросил вызов Шварценнегеру

Москва, 10 мая. Сэр Энтони Хопкинс зарегистрировался в социальной сети TikTok и в своем первом видео станцевал под трек рэпера Дрейка.

Восьмидесятидвухлетний Хопкинс принял участие в популярном у молодежи челлендже Toosie Slide, после чего выложил свое танцевальное видео в Instagram.

«Я опоздал на вечеринку… Но лучше поздно, чем никогда», — написал он.

После танцев он бросил вызов Сильвестру Сталлоне, изобразив боксерскую стойку из фильма «Рокки».

«Продолжай сражаться, Рокки!» — процитировал Хопкинс сцену из легендарной кинокартины.

Еще один вызов принять участие в танцевальном челлендже был брошен Арнольду Шварценнегеру — Хопкинс завершил свой номер словами «I'll be back» из фильма «Терминатор».

Челлендж Toosie Slide получил название от новой композиции Дрейка. В нем уже приняли участие певец Джастин Бибер, рэперы Tyga, Шон Комбс и другие звезды шоу-бизнеса.

Энтони Хопкинс родился в 1937 году в Великобритании, свою карьеру он начал в театре и стал сниматься в кино лишь после переезда в США в начале 70-х. Наибольшую известность ему принесла роль серийного убийцы Ганнибала Лектера в фильмах «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон». За эту работу Хопкинс получил премию «Оскар» в категории «Лучший актер».

В 1993 году королева Великобритании Елизавета присвоила ему рыцарский титул за заслуги в искусстве и популяризацию британской культуры во всем мире.