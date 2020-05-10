Бойцы ВСУ устроили постановочные съемки раздачи гумпомощи жителям Донбасса

Луганск, 10 мая. Украинские военные «срежиссировали» раздачу гуманитарной помощи в поселке Новотошковское в Донбассе, сообщает официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий со ссылкой на жителей населенного пункта.

Отмечается, что личным составом Объединенного центра военно-гражданского сотрудничества «ООС» под руководством начальника отдела Утикайло, была якобы организована раздача гумпомощи в виде продуктовых наборов для жителей населенного пункта Новотошковское.

Для того, чтобы осветить мероприятие в СМИ, военные пригласили съемочные группы украинских телеканалов «1+1», «Украина», ICTV и «UA Донбасс».

Местные жители отмечают, что украинские военные устроили постановочные съемки гуманитарной помощи. Украинское командование выделило целых 20 продуктовых наборов, которые состояли из пачки макарон, банки тушенки и килограмма сахара.

«Возмущенные подобными действиями жители оккупированного населенного пункта, с позором выгнали из своих домов горе-«волонтеров», — отмечает Яков Осадчий.

Ранее сообщалось, что пьяный пожилой боец ВСУ в зоне проведения операции объединенных сил поджег по неосторожности блиндаж и получил ожоги средней степени тяжести. Отмечается, что военнослужащий регулярно заступал на передовые позиции в состоянии алкогольного опьянения, но в связи с почтенным возрастом солдата (53 года), командование взвода на данные факты закрывало глаза.