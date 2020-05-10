Политолог Карасев объяснил стремление Украины заменить 9 Мая «днем примирения»

Киев, 10 мая. Украинский политолог Вадим Карасев рассказал, почему киевские власти стремятся привить народу Украины европейские традиции вместо празднования Дня Победы 9 мая. Об этом он рассказал в интервью порталу «Украина.ру».

«Это по двум причинам. Во-первых, 8 мая — европейский нарратив. Во-вторых, есть влиятельные политики, которые не хотят, чтобы Украина повторяла российский государственный нарратив 9 мая», — говорит Карасев.

Он отмечает, что 9 Мая — государствообразующий праздник в России. Политолог подчеркивает, что День Конституции РФ — 12 июня, не может быть легитимирующей нынешнюю российскую государственность датой, так как именно в этот день депутаты РСФСР приняли декларацию о суверенитете, что ускорило процесс распада СССР.

«На Украине 24 августа, день Конституции, — легитимирующая государство дата, и 9 Мая не является столь государствообразующим, как в РФ», — отмечает Карасев.

По его словам, во время Великой Отечественной Войны на территории Украины было фактически 4 войны: Вторая мировая, Великая Отечественная, гражданская война и национально-освободительная война УПА1 (организация запрещена в РФ).

«Вот поэтому западноукраинский нарратив Второй мировой войны отрицает 9 мая как День Победы, так как там была победа Красной армии над, в том числе и УПА», — подчеркивает политолог.

Карасев говорит, что Украина склоняется к регионализации исторической памяти, где для одних регионов большее значение имеет 8 мая, а для других — 9 мая.

Ранее сообщалось, что ряд украинцев поздравил россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с журналистом Кириллом Вышинским украинцы записали поздравления с Днем Победы. К россиянам с поздравительной речью обращаются и бизнесмены, и бывший депутат Рады, и врач, и общественный деятель.

1 Организация запрещена на территории РФ.