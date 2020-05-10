Кедми объяснил, почему у Германии не было шансов на победу во Второй мировой войне

Москва, 10 мая. У нацистской Германии не было шансов на победу во Второй мировой войне, заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», военно-политический аналитик Яков Кедми.

«Даже с небывалым везением и стечением обстоятельств в первые месяцы войны они не смогли победить. Слишком неравны были силы и возможности Германии, вместе со всей Европой против СССР. Но это только благодаря невероятному развитию СССР в 1929-1941 годах», — отметил эксперт.

По мнению Кедми, войны было нельзя избежать, так как Германия ставила цели, которые невозможно было достичь без войны. Эксперт подчеркивает, что Великобритания и вся Европа видела войну как решение вопроса о разгроме и ликвидации Советского Союза.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что попытки возложить вину на СССР за развязывание Второй мировой войны наравне с нацистами отвратительны и аморальны. На заседании Совбеза ООН, посвященном теме окончания Второй мировой войны, Небензя напомнил о многомиллионных жертвах среди советских граждан. Он добавил, что война забрала 27 млн жизней, среди них две трети были гражданскими. Небензя подчеркнул, что каждая советская семья потеряла на войне родственников, поэтому память об этом сакральна для России.