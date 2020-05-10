Политолог Михеев: Украинский народ предал 9 Мая, чтобы «слаще спать в Европе»

Москва, 10 мая. Российский политолог Сергей Михеев рассказал о перспективах изменения отношения ко Дню Победы на Украине.

После государственного переворота на Украине в 2014 году власти страны, взявшие курс на «евроинтеграцию», активно борются с советским наследием, упорно стирая все следы великого прошлого страны в составе СССР. Под удар попал и праздник, по-прежнему объединяющий народы всех бывших республик Советского Союза, сплотившихся в борьбе с нацизмом в годы Великой Отечественной войны. День Победы на Украине стал днем провокаций и столкновений. По словам Михеева, которые приводит «Украина.ру», возврата к прошлому здесь уже не стоит ждать.

«Думаю, что такое время никогда не наступит, потому что народ Украины — народ предателей. Он предал 9 Мая и всех своих отцов, дедов и прадедов, которые воевали за эту страну. Предал за одну только мечту о том, чтобы лучше жрать и слаще спать в Европе. При таком народе ничего никогда не изменится. Я пока никаких перспектив изменений на Украине не вижу», — заявил политолог.

Михеев добавил, что официальный Киев перенес празднование окончания Великой Отечественной войны с 9 на 8 мая «чтобы все забыли». С той же целью, по его словам, практикуется перезахоронение украинцев, воевавших на стороне Германии с почестями, равными воинам Советской Армии. Он назвал нацификацию Украины «очень успешной».

«Нацификация Украины победила. Я считаю, что она проведена полностью, они победили, а все остальные проиграли. В том числе и мы», — отметил эксперт.

Ранее RT сообщил, что депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич внес в Верховную раду законопроект, предполагающий отмену запрета на ношение георгиевской ленты. Сегодня за демонстрацию символа Победы на Украине грозит штраф и административный арест.