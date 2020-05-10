Немецкий политик указал на решающую роль советских войск в освобождении Германии

Берлин, 10 мая. Советские войска освободили Берлин и Германию в целом от нацистов ценой невероятных человеческих потерь, об этом необходимо помнить, заявил экс-министр внутренних дел ФРГ Герхарт Баум в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Баум отмечает, что освобождение Берлина Красной армией стало поводом к капитуляции нацистской Германии. Немецкий политик призвал не забывать этот факт.

Экс-министр внутренних дел Германии убежден, что современная демократия может быть убедительной, только если немцы будут помнить об освобождении от нацизма. Баум назвал опасным мышление, допускающее, что во времена нацисткой Германии все было не так плохо, и что немцы на самом деле были жертвами. Он отмечает важность передачи памяти об этом молодым поколениям.

Напомним, что российские власти неоднократно заявляли о том, что отдельные страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин заявлял, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам ее фальсификации.

Ранее сообщалось, что слово «спасибо» появилось накануне на одном из главных символов Берлина — Бранденбургских воротах — в честь 75-летия освобождения Германии от национал-социализма. Как объяснили организаторы, таким образом они напомнили о вступившем в силу вечером 8 мая 1945 года акте капитуляции.