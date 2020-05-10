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Происшествия

Самолет Ан-2 разбился в Литве, есть погибшие

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Самолет Ан-2 разбился в Литве, есть погибшие

Вильнюс, 10 мая. Самолет Ан-2 разбился в субботу в Вильнюсском районе Литвы, при крушении погибли два человека.

О происшествии рассказала представитель Вильнюсского комиссариата полиции Юлия Саморковская.

«На месте авиакатастрофы медики констатировали смерть двух мужчин, находившихся на борту самолета», — сообщила она.

По данным литовской полиции, потерпевший крушение Ан-2 находился на учете в одном из литовских аэроклубов. Уточняется, что погибшие не были новичками, один из них имел большой опыт пилотирования.

Причины случившегося выясняются.

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Источник: ТАСС
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