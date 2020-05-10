Илью Авербуха оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Москве

Москва, 10 мая. Российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух был оштрафован за езду без пропуска в Москве, сообщает «Собеседник».

Отмечается, что 22 апреля внедорожник Range Rover, зарегистрированный на Авербуха, попал в объектив дорожной камеры на Северо-Восточной хорде.

Напомним, что в Москве с 15 апреля действует система цифровых пропусков для перемещения по городу. Илья Авербух, судя по выписанному штрафу, к 22 апреля пропуск не оформил. Он был оштрафован на 5 тыс. рублей.

Фигуриста часто штрафуют за нарушение ПДД. Только с начала этого года ему выписали 123 протокола. Задолженность по штрафам Авербуха составляет 72 тыс. рублей. В августе прошлого года спортсмена лишили водительских прав на 4 месяца за выезд на встречную полосу.

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