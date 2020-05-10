Посол РФ поблагодарил власти Австрии за бережное отношение к памятникам советским воинам

Вена, 10 мая. Посол РФ в Австрии Дмитрий Люблинский заявил о гордости России за то, что памятник советским воинам в Вене стал частью исторического облика города.

С таким комментарием дипломат выступил в газете Presse am Sonntag в ответ на публикацию Гюнтера Халлера «Освободители Вены строят памятник», в которой автор дал монументу неоднозначную оценку.

«Мы гордимся тем, что «Русский памятник» стал неотъемлемой частью исторического облика Вены! И гордимся по праву!» — отметил Люблинский.

Посол заявил, что памятник советским воинам-освободителям «может вызывать различные чувства», и российская сторона не ставит своей целью заставить австрийцев «любить» его. При этом Москва выражает благодарность австрийским партнерам за достойный уход за захоронениями красноармейцев, павших в ходе боев за освобождение важным. Это бережное отношение Россия считает очень важным, подчеркнул глава дипмиссии.

«К сожалению, здесь есть и такие персоны, которые в силу своих нездоровых политических воззрений и личных качеств испытывают ненависть к памятнику освобождения. Но описывать отношение к нему как всеобщее презрение, как делает автор статьи? Для меня такое неуважение переходит все границы», — указал посол.

Люблинский напомнил о роли австрийцев в качестве соучастников преступлений нацистов на Восточном фронте и геноцида советского народа. После аншлюса в 1936 году шесть австрийских дивизий вошли в состав вермахта и прошли всю Вторую мировую войну в качестве немецких соединений. По подсчетам историков, около 20 тысяч австрийцев были членами СС, а каждый десятый житель страны — около 700 тысяч человек — вступил в возглавляемую Адольфом Гитлером национал-социалистическую немецкую рабочую партию.

Самым известным памятником советским воинам в Австрии является монумент на площади Шварценбергплац в Вене. Он был открыт в 1945 году в память о героях Красной армии, павших в ходе Венской наступательной операции.

В апреле 2020 года на официальном портале Минобороны РФ появился раздел «Венский вальс Победы», посвященный 75-летию освобождения Вены.