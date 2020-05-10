Украинский телеканал «спрятал» советские награды у участников парада в Минске

Киев, 10 мая. Украинский телеканал КРТ во время прямой трансляции парада Победы в Минске закрыл цензурной плашкой советские награды на кителях военных из-за действующего на Украине закона о декоммунизации.

Сотрудникам телеканала, обеспечивающим трансляцию, пришлось в режиме реального времени накладывать на кадры из Минска черную плашку с надписью «Изображение зацензурировано согласно закону Украины о декоммунизации».

Напомним, на Украине действует сразу четыре закона «Об осуждении коммунистического режима», запрещающих демонстрацию советской символики, осуждающих коммунистический режим и открывших доступ к архивам советских спецслужб.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение не отменять в этом году военный парад в Минске по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на угрозу распространения коронавируса и рекомендации Всемирной организации здравоохранения воздержаться от проведения массовых мероприятия. Глава государства заявил, что у Белоруссии «не было другого выбора».

«На нас смотрят глаза павших за свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков. Они очень хотели жить, но умерли, чтобы жили мы. Мы просто не могли иначе», — сказал Лукашенко.

В параде в Минске приняли участие колонны из 18 расчетов, а также 185 единиц техники, в том числе легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34. В небе над белорусской столицей пролетели 36 самолетов и вертолетов, в числе которых истребители Су-30СМ и МиГ-29, штурмовики Су-25 и учебно-боевые самолеты Як-130.

Организованное Белоруссией мероприятие стало единственным парадом на 9 Мая на всем постсоветском пространстве. По данным белорусского МВД, его зрителями стали около 15 тысяч человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые планировалось провести в Москве, перенесены на более срок из-за угрозы распространения коронавируса. Российский лидер заверил, что традиционный парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» обязательно состоятся, когда ситуация нормализуется.