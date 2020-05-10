Пилот Су-24 заснял свой полет над Екатеринбургом в ходе авиапарада

Екатеринбург, 10 мая. Один из участников авиапарада ко Дню Победы, летчик истребителя Су-24 заснял свой полет над Екатеринбургом.

Маршрут пилота начинался со стороны озера Шарташ. Затем он пролетел над центральной частью Екатеринбурга, в том числе — над площадью 1905 года.

Авиапарад состоялся 9 мая в 11 утра по местному времени. Затем по улицам города прошлась военная ретро-техника, а для жителей микрорайона Академический звучали песни о Великой Отечественной войне.

Состоялся авиапарад и над Красной площадью столицы. В небе над Москвой пролетел строй из 75 вертолетов и самолетов. Федеральное агентство новостей публиковало фото с воздушного парада.

В честь 75-й годовщины Победы 30 боевых самолетов и вертолетов пролетели над Петербургом. Воздушный парад стартовал в 10 утра. Авиация пролетела над центром города к Пискаревскому кладбищу, а потом — в сторону Кронштадта.

Также летчики ВКС РФ провели авиапарад над сирийской авиабазой «Хмеймим». В строю были транспортные и ударные вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М, военно-транспортные самолеты Ан-30 и Ан-72, истребители Су-35 и бомбардировщик Су-34. Также по сирийскому небу пролетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в сопровождении Су-24.