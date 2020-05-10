Онищенко призвал россиян не предаваться оптимизму насчет пандемии

Москва, 10 мая. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал граждан к строгой дисциплине для скорого завершения карантина, введенного на фоне борьбы с коронавирусом.

Онищенко проанализировал статистику распространения коронавируса в европейских государствах и заключил, что число новых случаев заражения стало снижаться.

«Все крупные очаги коронавируса, которые образовались в мире, когда инфекция была вынесена из Китая, взяты под контроль или страны уже занимаются купированием заболевания. Новых очагов не появляется, что очень важно», — отмечает парламентарий.

Он призвал не предаваться избыточному оптимизму, но подчеркнул, что снижение коэффициента заболеваемости в России — хороший признак того, что мы приближаемся к санации очагов и их закрытию.

Парламентарий призвал россиян быть ответственными и привел в пример Швецию, которая обошлась без жестких мер благодаря дисциплинированности граждан.

«Я уверен, если мы не растеряем ответственности, которая от нас сегодня требуется, мы получим необходимый эффект. И он будет, если мы будем с ответственностью относиться к своему здоровью, хотя бы в половину так, как в Швеции, которая благодаря отношению населения к своему здоровью ввела всего две меры ограничения – постоянное мытье рук и социальную дистанцию», — отметил депутат Госдумы.

Известный вирусолог Феликс Ершов в комментарии Федеральному агентству новостей допустил, что Россия уже достигла пика распространения коронавируса. Ранее Ершов прогнозировал пик распространения инфекции в стране на май. Вирусолог по-прежнему придерживается своего прогноза.

Недавно стало известно, что специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ в ближайшее сдадут в эксплуатацию сразу 6 многофункциональных медицинских центров. Медучреждения для лечения коронавируса будут открыты в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.