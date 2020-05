ВВС США заявили о взрыве российского бака в космосе

Вашингтон, 10 мая. ВВС США сообщили о взрыве в космическом пространстве бака от российского разгонного блока «Фрегат-СБ».

По данным 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США, взрыв произошел 8 мая, после чего образовались более 60 обломков.

#18SPCS confirmed that the breakup of FREGAT DEB (TANK) (#37756, 2011-037B) occurred on May 8, 2020, between 0402 and 0551 UTC. Tracking 65 associated pieces – no indication caused by collision. #spaceflightsafety #spacedebris