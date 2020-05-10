ВВС США заявили о взрыве российского бака в космосе

Вашингтон, 10 мая. ВВС США сообщили о взрыве в космическом пространстве бака от российского разгонного блока «Фрегат-СБ».

По данным 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США, взрыв произошел 8 мая, после чего образовались более 60 обломков.

«Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США подтвердила, что разрушение бака произошло 8 мая между 07.02 и 08.51 по московскому времени. Отслеживаются 65 обломков — это не связано с столкновением с другим объектом», — сообщается на странице эскадрильи в Twitter.

#18SPCS confirmed that the breakup of FREGAT DEB (TANK) (#37756, 2011-037B) occurred on May 8, 2020, between 0402 and 0551 UTC. Tracking 65 associated pieces – no indication caused by collision. #spaceflightsafety #spacedebris — 18 SPCS (@18SPCS) May 9, 2020

Согласно приведенным данным, бак находился на околоземной орбите на минимальной высоте 422 километра и максимальной 3606 километров. Пока неясно, представляют ли обломки бака угрозу для действующих искусственных спутников.

До взрыва объект представлял собой блок баков, который при выведении спутников на орбиту сбрасывается после того, как топливо израсходовано. Данный бак использовался в 2011 году для запуска обсерватории «Спектр-Р».

В апреле 2019 года в «Роскосмосе» сообщили, что с 1961 года на орбите зафиксировано около 250 разрушений космических объектов — это действующие и выведенные из строя спутники, отделившиеся ступени ракет-носителей и разгонные блоки. Как правило, такие разрушения происходят в результате взрывов или столкновений с другими объектами.

В задачи 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США входит обнаружение и отслеживание искусственных объектов на орбите Земли.

Ранее RT сообщил, что Россия и США договорились о создании рабочей группы по космосу.