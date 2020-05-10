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ВВС США заявили о взрыве российского бака в космосе

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ВВС США заявили о взрыве российского бака в космосе

Вашингтон, 10 мая. ВВС США сообщили о взрыве в космическом пространстве бака от российского разгонного блока «Фрегат-СБ».

По данным 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США, взрыв произошел 8 мая, после чего образовались более 60 обломков.

«Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США подтвердила, что разрушение бака произошло 8 мая между 07.02 и 08.51 по московскому времени. Отслеживаются 65 обломков — это не связано с столкновением с другим объектом», — сообщается на странице эскадрильи в Twitter.

Согласно приведенным данным, бак находился на околоземной орбите на минимальной высоте 422 километра и максимальной 3606 километров. Пока неясно, представляют ли обломки бака угрозу для действующих искусственных спутников.

ВВС США заявили о взрыве российского бака в космосе

До взрыва объект представлял собой блок баков, который при выведении спутников на орбиту сбрасывается после того, как топливо израсходовано. Данный бак использовался в 2011 году для запуска обсерватории «Спектр-Р».

В апреле 2019 года в «Роскосмосе» сообщили, что с 1961 года на орбите зафиксировано около 250 разрушений космических объектов — это действующие и выведенные из строя спутники, отделившиеся ступени ракет-носителей и разгонные блоки. Как правило, такие разрушения происходят в результате взрывов или столкновений с другими объектами.

В задачи 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США входит обнаружение и отслеживание искусственных объектов на орбите Земли.

Ранее RT сообщил, что Россия и США договорились о создании рабочей группы по космосу.

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Источник: РИА Новости
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