Ряды вооруженных сил РФ пополнятся 12 тысячами молодых лейтенантов

Москва, 10 мая. Более 12 тыс. молодых лейтенантов из 36 вузов Министерства обороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы, сообщает Минобороны.

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов с Днем Победы, а также с успешным завершением учебы. В день 75-летия Победы в 36 высших учебных заведениях Минобороны РФ были проведены выпуски офицеров.

Отмечается, что выпускники военных академий, а также около 12 тыс. молодых лейтенантов направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы. Среди них и 260 офицеров-девушек. Каждый пятый выпускник завершил обучение с отличием, а 420 офицеров были награждены золотыми медалями.

«Войска ждут пополнение. Ведется работа по подготовке к приему и вводу в строй молодых лейтенантов. За каждым будет закреплен опытный наставник», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что особое внимание уделено молодым офицерским семьям, а также вопросам их социально-бытового обустройства.

Ранее Владимир Путин заявлял, что государство обязано обеспечить достойные условия жизни и службы военных. Президент отметил, что Россия рассчитывает на своих военнослужащих.

До этого глава государства говорил, что РФ укрепит все виды войск. Российский лидер подчеркнул, что армия должна быть готова к современным вызовам и угрозам.