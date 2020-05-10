Еврокомиссия назвала возможную дату открытия границ ЕС

Брюссель, 10 мая. Еврокомиссия озвучила возможный срок открытия границ Европейского союза. Соответствующие рекомендации содержатся в сообщении ведомства.

По оценкам Еврокомиссии, границы могут быть открыты уже 15 июня.

«Сохранение мер на внешних границах необходимо, чтобы снизить риски распространения заболевания из-за поездок в Евросоюз», — подчеркивается в сообщении.

Там же говорится, что открывать внешние границы стран Шенгенской зоны для «несущественных» поездок стоит после того, как ограничения будут ослаблены внутри Европейского союза.

Ранее президент Чехии Милош Земан отмечал, что границы Чехии будут открыты не раньше, чем через год. Тем не менее МИД Чехии подчеркнул, что такой расклад серьезно бы ударил бы как по национальной экономике, так и по конституционным правам граждан.

На данный момент некоторые страны Евросоюза уже открывают границы на двухсторонней основе, ориентируясь на число инфицированных в сопредельных государствах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вопрос открытия российских границ для иностранцев в Кремле не обсуждался.

Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова в свою очередь отмечала, что открытия болгарских курортов можно будет ожидать не ранее июля.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.